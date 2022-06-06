Apple iPhone — это символ целого поколения. С 2007 года, когда Стив Джобс объявил о выпуске новой модели, компания продала 1,5 миллиарда устройств! Стильный дизайн, интуитивно понятное управление, расширенный функционал, камера на уровне профессиональных фотоаппаратов, синхронизация с Mac, минимум ненужных приложений заставляют миллионы стоять в очереди в iStoreSpb.

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