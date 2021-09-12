Apple iPhone — это символ целого поколения. С 2007 года, когда Стив Джобс объявил о выпуске новой модели, компания продала 1,5 миллиарда устройств! Стильный дизайн, интуитивно понятное управление, расширенный функционал, камера на уровне профессиональных фотоаппаратов, синхронизация с Mac, минимум ненужных приложений заставляют миллионы стоять в очереди в iStoreSpb.

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4 причины купить Айфон в iStoreSpb.ru

Он намного быстрее смартфонов на Android. Даже Galaxy S9 по результатам тестов Geekbench работает в два раза медленнее, чем «Айфон» 8 или X благодаря шестиядерному процессору A11 Bionic.

Это самый простой в использовании телефон с удобным минималистичным интерфейсом и привлекательным дизайном.

Престиж и статус бренда — Айфон не оставляют никого равнодушными.

Вы первым получаете доступ к лучшим приложениям. Разработчики предпочитают Apple iPhone для запуска новинок.

Этот смартфон упрощает жизнь: система Apple Pay позволяет платить за покупки в магазинах без карты и наличных, одной кнопкой. С функцией «Семейный доступ» вы знаете, где находятся ваши члены семьи, можете делиться покупками в App Store, iTunes и iBooks. В вашем кармане целый мир: планируйте отпуск, путешествуйте, знакомьтесь, влюбляйтесь и делитесь впечатлениями!

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