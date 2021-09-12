Apple iPhone — это символ целого поколения. С 2007 года, когда Стив Джобс объявил о выпуске новой модели, компания продала 1,5 миллиарда устройств! Стильный дизайн, интуитивно понятное управление, расширенный функционал, камера на уровне профессиональных фотоаппаратов, синхронизация с Mac, минимум ненужных приложений заставляют миллионы стоять в очереди в iStoreSpb.
Заказать и купить новый iPhone в Санкт-Петербурге можно быстро и просто: выберите модель в каталоге интернет-магазина iStoreSpb.ru, оформите заказ и получите его в течение 1−2 часов по СПб. Стоимость доставки в Ленобласть уточняйте у консультантов.
Этот смартфон упрощает жизнь: система Apple Pay позволяет платить за покупки в магазинах без карты и наличных, одной кнопкой. С функцией «Семейный доступ» вы знаете, где находятся ваши члены семьи, можете делиться покупками в App Store, iTunes и iBooks. В вашем кармане целый мир: планируйте отпуск, путешествуйте, знакомьтесь, влюбляйтесь и делитесь впечатлениями!
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